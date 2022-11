Le fazioni interne al regime di Vladimir Putin si stanno rivoltando l'una contro l'altra, e il loro leader è troppo debole per fermarli. Yevgenia Albats, giornalista investigativa del settimanale russo "The New Times" ed esperta di politica e servizi segreti, ha spiegato al canale indipendente "TV Rain" che Putin sta lottando per controllare un "pranzo di predatori".

Tradizionalmente agiva da mediatore tra questi gruppi, ma ora il suo ruolo è in bilico proprio per la gestione della guerra in Ucraina, al nono mese dall'invasione russa. Lo "zar" credeva di trionfare in pochi giorni, mentre ora vede il suo potente esercito sbranato da un avversario più piccolo e non ha quasi alcuna speranza di raggiungere i suoi obiettivi prebellici. Albats, esiliata dalla Russia a settembre, dopo essere stato dichiarata "agente straniero", ha dichiarato a "TV Rain": «Una lotta è iniziata all'interno dei vertici del potere. Stiamo assistendo al pranzo dei predatori. Ciò che sta accadendo ora è una manifestazione chiave di rottura all'interno dell'establishment. Voglio sperare che ciò rompa questo regime disumano, che sta uccidendo gente in Ucraina e il suo stesso popolo mobilitato nel conflitto. Putin non può più fungere da mediatore, che è la sua funzione chiave. Pertanto, lui è il prossimo».

IN BILICO ANCHE IL MINISTRO DELLA DIFESA

Come prova, la giornalista ha indicato i tentativi sempre più palesi dei "signori della guerra" Ramzan Kadyrov e Yevgeny Prigozhin - rispettivamente dittatore ceceno e fondatore del gruppo mercenario Wagner - di estromettere il ministro della difesa Sergei Shoigu. Come spiega il quotidiano britannico "Daily Mail", Kadyrov e Prigozhin sono stati estremamente critici sul modo in cui è stata condotta la guerra, suggerendo che i generali dovrebbero essere inviati al fronte a piedi nudi per combattere. Erano particolarmente critici nei confronti del generale Aleksander Lapin, che era incaricato della difesa di Lyman prima che l'Ucraina mettesse in fuga le forze russe nella regione. I funzionari occidentali ora credono che Lapin sia stato "probabilmente" licenziato, il che significa che tutti i generali che hanno ordinato alle truppe di attraversare il confine dell'Ucraina a febbraio sono stati licenziati. Se confermato, sarebbe un grande colpo di stato per Kadyrov e Prigozhin contro Shoigu.

LA "FIGLIOCCIA" DI PUTIN IN FUGA

Albats ha anche evidenziato le mosse contro la "figlioccia" di Putin, Ksenia Sobchak, che è fuggita in Lituania la scorsa settimana, temendo per la sua sicurezza. Molti pensavano che il presidente l'avrebbe protetta, considerato che il padre della donna, Anatoly, ex sindaco di San Pietroburgo, era il suo mentore ed ex professore di diritto.La casa a Mos ca di un altro giornalista, l'ultra-lealista Andrey Karaulov - ora a Dubai - è stata perquisita e un altro editore sostenitore del Cremlino, Modest Kolerov, è stato improvvisamente licenziato dalla sua agenzia di stampa "Regnum". L'azione sembra mostrare che i conti vengono regolati senza riferimento a Putin. Un filo conduttore nei casi Sobchak e Karaulov - secondo quanto rivela il "Daily Mail" - sarebbero le affermazioni di illeciti fatte dall'amico di Putin Sergey Chemezov, amministratore delegato della Rostec Corporation.

SCARSA QUALITA' DELLE ARMI RUSSE

Eppure Chemezov, che ha militato nel KGB insieme a Putin nella Germania dell'Est ed è ora un miliardario, ha deluso il presidente del Cremlino per la scarsa qualità delle armi russe in Ucraina non essendo riuscito a sviluppare tecnologie all'altezza di quelle occidentali. "Sono stati dimostrati modesti risultati nelle aree di cui è responsabile Rostec", ha affermato Putin in un attacco schiacciante a una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico e i progetti nazionali.Ro stec, una società statale che possiede più di 1.000 imprese nel distretto militare-industriale russo, non è riuscita a fornire armi, carri armati, visiere notturne, giubbotti antiproiettile e altre munizioni di alta qualità. Chemezov, a 70 anni, la stessa età di Putin, sembra scagliarsi contro di lui nel tentativo di sopravvivere, rivelano alcuni osservatori. Altri osservatori vedono una lotta per la successione in atto tra Sergey Kiriyenko, 60 anni, ex primo ministro russo, che ora è vice capo di Stato maggiore al Cremlino, e Dmitry Patrushev, 45 anni, ministro dell'Agricoltura e figlio del segretario del Il Consiglio di sicurezza di Putin, Nikolai Patrushev, 71 anni.