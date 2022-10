I soldati russi appena mobilitati stanno «già morendo». Le bare contenenti i corpi degli uomini arruolati dal Cremlino solo il mese scorso «vengono già trasportate in Russia dall'Ucraina». I blogger russi pro-guerra spiegano, sui loro social, che la morte dei coscritti appena «tre settimane dopo che Vladimir Putin aveva ordinato una mobilitazione». E tutto ciò mostra quanto sia caotica questa scelta strategica. «Alcuni comandanti a terra dovrebbero essere fucilati», dice Anastasia Kashevarova ai suoi 180.000 abbonati sul canale Telegram. «Il risultato della mobilitazione è che ragazzi non addestrati vengono gettati in prima linea. Le bare di zinco vengono già rispedite a Chelyabinsk, Ekaterinburg e Mosca». Il dramma, ormai, riguarda migliaia di famiglie.

SENZA CONTROLLO - War Kitten Z, un altro blogger militare russo con 470.000 abbonati, è d'accordo. Sottolinea che uomini mobilitati da Mosca sono stati inviati a «combattere in Ucraina con un solo giorno di addestramento» e che metà del loro reggimento è stato ferito o ucciso dopo essere stato bombardato dall'artiglieria. «Questi uomini mobilitati sono rimasti senza comando e senza controllo - racconta War Kitten Z - Hanno subìto gravi perdite senza nemmeno entrare in uno scontro diretto». I video pubblicati online da uomini russi mobilitati dopo l'ordine di Putin il 21 settembre scorso, mostrano anche ubriachezza, cibo scadente e mancanza di attrezzature. Agli uomini è stato detto di acquistare i propri kit di pronto soccorso e ci sono state segnalazioni di esaurimento delle munizioni.

Cercando di proteggere Putin, i propagandisti del Cremlino hanno accusato il ministero russo della Difesa per la «mobilitazione scadente» e anche per le strategie sul campo di battaglia, che hanno permesso all'Ucraina di prendere nel tempo il sopravvento nella guerra. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in questi giorni ha detto che uomini russi arruolati sarebbero stati uccisi se fossero venuti a combattere in Ucraina. E anche gli analisti occidentali hanno assicurato che la mobilitazione della Russia, che Putin aveva in realtà sempre voluto evitare, stava minando il morale. «L'incompetenza russa continua a mettere a dura prova il personale mobilitato prima ancora che raggiunga la prima linea, probabilmente esacerbando il morale già basso», ha fatto sapere l'Istituto per lo studio della guerra con sede negli Stati Uniti.

LENTENZZA - L'esercito russo è stato respinto attraverso i principali campi di battaglia dell'Ucraina, perdendo in questi mesi enormi porzioni di territorio nell'Ucraina nord-orientale vicino a Kharkiv e nell'Ucraina meridionale vicino a Kherson. Il ministero della Difesa britannico è convinto che le forze russe stiano facendo progressi «molto lenti» nella cattura dei villaggi nel Donbass, e che la strategia stia avendo un impatto limitato. «Il suo progetto operativo generale è minato dalla pressione ucraina contro i suoi fianchi settentrionale e meridionale e dalla grave carenza di munizioni e manodopera», ha affermato.