Decine di soldati russi mobilitati hanno dato vita a uno straordinario ammutinamento contro Vladimir Putin nel mezzo di crescenti disordini per la «difficilissima invasione dell'Ucraina». In un filmato girato all'interno di un campo militare, un coscritto in uniforme guadagna applausi dai suoi commilitoni dopo aver suggerito ai soldati che dovrebbero «rovesciare» i loro capi. Il riservista ha parlato della mancanza di rispetto che i soldati nutrono per Putin e i suoi comandanti, rimproverando alcuni funzionari locali per aver «usato minacce per convincere le persone a unirsi alla causa della guerra». Il militare ha spiegato che una rappresentante politica nella sua regione - la repubblica di Tuva in Siberia - ha detto che avrebbe regalato un animale a ciascuna famiglia di coloro che si erano arruolati. «Date alle nostre famiglie, ai bambini, un montone, delle pecore e alcuni generi alimentari», ha detto, aggiungendo in tono sprezzante: «Cos'è questo?». I malumori, dunque, aumentano.

Nel suo discorso - per il quale potrebbe essere punito severamente dagli uomini di Putin - il riservista ha detto ai suoi alti ufficiali di essere stati minacciati quando sono stati arruolati. «Ci hanno detto che se non fossimo andati lì in Ucraina, ci avrebbero messo in prigione. E che non avrebbero aiutato le nostre famiglie, interrompendo tutti i pagamenti...».

Il militare si è anche unito a un coro di voci in prima linea lamentandosi della «mancanza di attrezzature adeguate». Nel filmato, il riservista ha spiegato che il suo gruppo non aveva ricevuto abbastanza «walkie-talkie e calze calde adeguate» prima di essere inviato lontano 3.200 miglia per combattere per Putin. «Questi calzini che ci sono stati forniti non servono a niente. Abbiamo già comprato abbastanza da soli...».

Il soldato ha poi domandato: «Se non ci sono persone come noi, su chi avrai autorità? A chi farai tutti i tuoi discorsi?». Tra gli applausi della folla, ha concluso: «Non sembri più una fonte di potere ai nostri occhi. Forse dovremmo riunirci tutti e decidere che non sei di alcuna utilità».

Tuva - una regione impoverita - ha subito un alto numero di vittime durante la guerra, molto più di Mosca. La regione ha visto anche proteste - represse violentemente dalle forze dell'ordine di Putin - per l'invio di uomini in guerra. Alla fine di settembre, Putin ha annunciato che 300.000 persone con precedenti esperienze di combattimento o abilità specialistiche sarebbero state arruolate in prima linea in Ucraina per sostenere la guerra. Molti i rumors provenienti dalla Russia che hanno rivelato come pensionati, uomini con disabilità e persone senza alcun addestramento militare o esperienza di combattimento stavano ricevendo la chiamata a combattere in prima linea. Le denunce trapelate dai nuovi arrivati ​​in prima linea in Ucraina rivelano che l'esercito russo in difficoltà sta lottando per mantenere i propri uomini vestiti, nutriti e armati. Spesso, ai coscritti viene detto che devono farlo con le proprie risorse.