Riscaldamento globale: si prevedono + 7° C entro la fine del secolo

[CLIMAT] A suivre en vidéo à 9h30, la communauté scientifique présente sa révision du socle des simulations françaises pour le #giec @IPCC_CH

: le réchauffement global semble plus important que dans les versions précédentes, à l’horizon 2100. #CMIP6 pic.twitter.com/OTKuZHJ4zx — CEA_Officiel (@CEA_Officiel) 17 settembre 2019

Sabato 21 Settembre 2019, 14:44

Uno scenario pessimistico dei cambiamenti climatici prevede che entro la fine del secolo il riscaldamento globale potrebbe intensificarsi e le temperature potrebbero salire fino a 7° entra la fine del secolo. Queste cifre compaiono in uno studio condotto da esperti francesi che considerano la previsione altamente prevedibile per il 2100.L'ultimo rapporto disponibile del Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2014, invece, offriva una previsione molto più incoraggiante, parlando nel caso peggiore di un incremento di 4,8°.Come spiegato da Météo-France, un'organizzazione che fa capo al Centro nazionale per la ricerca scientifica, sono stati realizzati due studi da diverse istituzioni specializzate in climatologia. Le previsioni in entrambi i casi indicano un riscaldamento più alto rispetto a quello del 2014 e gli autori principali di uno dei due studi, David Salas e Mélia, affermano che i risultati dell'indagine sono più affidabili delle stime precedenti.Il problema non è solo che le temperature saranno sempre più alte, specialmente nelle regioni polari del pianeta, ma avvertono sui vari effetti che questo aumento causerà.Gli scienziati hanno, inoltre, calcolato che le emissioni di biossido di carbonio di origine antropogenica dovrebbero essere ridotte a zero per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'accordo sul clima di Parigi. In particolare, si stima che per limitare l'incremento del surriscaldamento globale a 2° C, le emissioni dovrebbero raggiungero lo zero nel 2080. Mentre per fermarsi a 1,5° C, le emissioni dovrebbero essere annullate già a partire dal 2060.