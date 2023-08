New York, maxi rissa e caos a Union Square: la star dei social Kai Cenat aveva promesso Playstation 5 in regalo

NEW YORK Migliaia di giovani pigiati come sardine, e di colpo esplode la rabbia, la violenza. Un’onda umana inarrestabile, in una delle piazze più note nel cuore di Manhattan. Due ore di follia collettiva: «Non abbiamo mai visto nulla del genere, una furia esplosa dal nulla». E’ cominciato tutto all’una e mezzo del pomeriggio, quando l’influencer Kai Cenat, un 21enne campione di videogames che vanta ben 20 milioni di followers su Twitch e YouTube, ha dato appuntamento per un regalo di massa di videogiochi a Union Square. Non aveva chiesto il permesso delle autorità, e forse non aveva neanche previsto che il tam-tam del web ritrasmettesse il suo messaggio su Twitch su altre piattaforme, e così entro un paio d’ore a Union Square si pigiavano varie migliaia di giovani.

Large crowd overtakes Union Square in New York City after Twitch streamer Kai Cenat posted on the livestreaming service promising free PlayStation gaming consoles. https://t.co/3dcXL9P84c pic.twitter.com/HD3J6A1yZU — ABC News (@ABC) August 4, 2023

Maxi rissa a New York: cosa è successo

Cosa sia stato a scatenare di colpo la violenza non è ancora chiaro, forse il fatto che le console in regalo sono velocemente finite, forse uno spintone, magari seguito da un altro, da un cazzotto, ma fatto è che a un certo punto tutti menavano tutti.

E quando è arrivata la polizia, la squadra speciale antisommossa, gli stessi agenti non sapevano bene cosa avessero davanti. Hanno offerto alla folla la possibilità di ritirarsi, senza complicazioni, hanno invitato alla calma, ma alle loro parole qualcuno ha risposto lanciando sassi. Altri hanno preso le sedie di metallo colorato che in genere servono ai newyorchesi per sedersi fra gli alberi e godersi la piazza e le hanno lanciate contro la polizia, ma se le sono anche lanciate l’uno contro l’altro, fra di loro, senza ragione. Un gruppo è riuscito a entrare in un cantiere all’angolo della 14esima Strada e Broadway, impossessandosi, secondo quanto ha ricostruito il capi della polizia Jeffrey Maddrey, di «vari strumenti come pale e martelli».

La polizia ha arrestato molti giovani, ma molti li ha lasciati andare: «Ne ho visti tanti che cercavano di uscire dalla calca, alcuni sanguinavano, altri erano chiaramente in preda ad attacchi di panico, non erano pericolosi, ma altri sono stati feroci» ha aggiunto Maddrey.

Solo verso le 17:30 nella piazza era tornato l’ordine. Alcuni ragazzini che rimanevano nella zona hano spiegato: «Siamo venuti perché non capita spesso di vedere qualcuno famoso come Kai». Ma Kai è rimasto fra la folla poco: protetto dal suo servizio d’ordine il giovane è scappato sul suo suv presto quando ha visto quel che aveva combinato. È in stato di arresto e rischia una incriminazione per incitamento alla sommossa.

Sulla città intanto volavano i droni della polizia: vari gruppetti di facinorosi erano riusciti a fuggire alla polizia e il timore era che potessero portare la loro rabbia cieca in altri quartieri della città.