Russia, droni dipinti di nero e attacchi missilistici letali: le nuove tattiche di Putin che mandano in crisi Kiev

La Russia ha iniziato il nuovo anno con una raffica di attacchi aerei. Ha impiegato l’intera gamma del suo arsenale aereo: missili da crociera, balistici, ipersonici e droni. Secondo gli analisti internazionali, l'assalto mira a sopraffare la limitata difesa missilistica dell’Ucraina. Un approccio vincente. Secondo le autorità ucraine, Kiev è riuscita ad abbattere solo 18 dei 51 missili lanciati contro il Paese l’8 gennaio. Putin avrebbe nuove tattiche. Una? Mosca ha iniziato a dipingere di nero i suoi droni di fabbricazione iraniana, mimetizzandoli contro il cielo notturno.

Ucraina, Usa: «Stop agli aiuti, i fondi sono finiti». Medvedev: «Se Kiev lancia missili, Mosca può rispondere con le armi nucleari»

Le nuove tattiche

Altri cambiamenti russi sono più sofisticati, come riportato dalla CNN. I russi hanno spostato gli scarichi dei motori di alcuni droni dalla parte posteriore a quella anteriore, nel tentativo di confondere le batterie antiaeree utilizzando i mirini termici. È probabile che abbiano un carico utile inferiore ma velocità di crociera molto più elevate, forse più di 500 chilometri orari (311 miglia orarie), rendendoli più difficili da abbattere.

Le offensive con i camion

In un campo ghiacciato fuori Kiev, i soldati hanno condotto esercitazioni con un camion mobile di difesa aerea, pronto a sparare pochi minuti dopo essersi fermati. La loro mitragliatrice pesante di progettazione sovietica non è sofisticata, ma abbinata a un mirino termico e a un tablet che mostra l'immagine da quel mirino - due secoli di tecnologia in collisione su un camion a pianale - può essere efficace contro i droni, secondo il comandante della squadra, il sergente.

I punti deboli

L’ultima serie di attacchi russi è stata “molto ben pianificata”, ha detto alla CNN Oleksiy Melnyk, co-direttore dei programmi di sicurezza internazionale presso il think tank Razumkov Center con sede a Kiev. Gli attacchi mortali sono stati preceduti da stormi di droni e missili individuali lungo diverse rotte, pedine sacrificate per mappare le difese e i punti deboli dell’Ucraina, ha detto. “Sono le strutture dell’industria della difesa ad essere prese di mira ora. E anche se non è ufficialmente ammesso, una parte sostanziale di questi missili ha raggiunto i propri obiettivi”, ha detto, sottolineando anche che l’efficacia di ogni missile intercettore lanciato contro i proiettili russi in arrivo è elevata. La difesa aerea ucraina sta lavorando “al limite delle sue capacità”, ha detto Melnyk, colpendo spesso più del 70% dei suoi obiettivi e talvolta tutti.

Le difficoltà dell'Ucraina

Fermare più missili richiederebbe più batterie di missili intercettori, di cui il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha detto mercoledì che il suo paese è “gravemente carente”. L'Ucraina attualmente non è in grado di produrre moderni sistemi di difesa aerea con i suoi partner. Ma per arginare l’ondata di fuoco russo, l’Ucraina deve prendere di mira le batterie di Mosca oltre confine – una sfida difficile, dato l’accesso limitato di Kiev ai propri missili a lungo raggio o ai propri sistemi di artiglieria.