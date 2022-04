La Russia annuncia: «Stop alla collaborazione nella Stazione spaziale internazionale»

La Russia porrà fine alla sua collaborazione con la Stazione spaziale internazionale (Iss). Lo annuncia sui social media il capo di Roscosmos, Dmitry Rogozin, spiegando che l’agenzia spaziale chiederà al Cremlino di non lavorare più con partner come la Nasa e l’Agenzia spaziale europea, ma anche con Canada e Giappone. «Le sanzioni non verranno rimosse. Considero questo inaccettabile. Prossimamente invieremo al governo russo le proposte di...

