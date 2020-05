Russiagate, colpo di scena: cadono le accuse contro l'ex consigliere alla sicurezza Michael Flynn

Michael Flynn «era un uomo innocente, un grande signore, è stato preso di mira dall'amministrazione Obama». Così Donald Trump commenta trionfante la notizia della decisione del dipartimento di Giustizia di far cadere le accuse contro l'ex consigliere per la Sicurezza Nazionale. «È stato preso di mira nel tentativo di far cadere un presidente, e questo è una vergogna e spero che venga pagato un grande prezzo», ha aggiunto Trump che ha parlato anche di «alto tradimento» da parte dell'amministrazione Obama. Ed ha definito «feccia, gente disonesta» gli agenti dell'Fbi che hanno avviato l'inchiesta del Russiagate. «Per me Flynn ora è un guerriero ancora più grande», ha concluso.

