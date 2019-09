Scomparsa a 17 anni, la mamma trova le sue foto sui siti hard: «Ha il viso sconvolto, l'hanno costretta»

Venerdì 20 Settembre 2019, 21:53 - Ultimo aggiornamento: 21 Settembre, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aviana Weaver ha 17 anni. È stata vista l'ultima volta il 12 settembre a Mount Holly, nel New Jersey. Nel cercarla ovunque, la mamma ha trovate le sue foto sui alcuni siti hard. Sconvolta, ha chiamato la polizia e gli investigatori credono che sia finita in un giro di traffico di sesso: «Ha il viso sconvolto, l'hanno costretta. La polizia crede che sia in pericolo e che sia trattenuta contro la sua volontà».L'adolescente sembra essere stata avvistata in alcune vie della città. «Ci sono persone che pensano di averla vista mercoledì scorso», ha detto la mamma alla stazione. «Siamo stati lì fino all'una di notte ma senza fortuna». La donna ha raccontato di aver ricevuto un messaggio da un numero che non era di sua figlia. Nel testo c'era scritto che Aviana sarebbe tornata a casa presto e che l'amava.«Non l'ha mai fatto prima di sparire», ha detto la mamma alla polizia. «Questo è il suo ultimo anno a scuola. È andata i primi giorni e poi è scomparsa. Questo non è da lei. Non fa uso di droghe. Siamo terrorizzati».