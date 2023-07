Scoperto il mistero degli anelli d’avorio sepolti nelle tombe di donne inglesi

Una classe d'élite di antiche donne anglosassoni fu sepolta con anelli d'avorio, e la loro origine è rimasta a lungo un mistero. Centinaia di anelli d'avorio trovati in Inghilterra hanno origini da elefanti africani secondo un nuovo studio pubblicato sul Journal of Archaeological Science: Reports. I ricercatori sono stati in grado di utilizzare l'analisi biomolecolare per tracciare l'origine degli anelli trovati in dozzine di antichi siti di sepoltura di donne anglosassoni.

A lungo si è pensato che l'avorio fosse di esemplari di mammut o trichechi, ma dopo aver analizzato la proteina di collagene dell’avorio, il team ha scoperto che l’anello era ricavato dalla zanna di un elefante africano (genere Loxodonta) che viveva in Africa e l’analisi al radiocarbonio ha datato l’esemplare intorno al V o VI secolo d.C. Ciò significa che l'avorio proveniva in realtà a oltre 6.400 chilometri di distanza dai cimiteri in cui sono stati trovati gli anelli. E da quello che si sa dei viaggi e del commercio nel primo millennio d.C., questa è una distanza straordinaria per il trasporto dell'avorio. Nonostante l'incredibile distanza percorsa, questa notevole scoperta suggerisce che all'epoca doveva esistere una rete commerciale che collegava l'Africa orientale e l'Europa occidentale. «Attraverso un approccio multimetodologico, abbiamo stabilito che l'avorio utilizzato per gli anelli trovati vicino al villaggio di Scremby (a circa 110 chilometri a est di Sheffield) proveniva da elefanti che vivevano in un’area vulcanica recente in Africa durante il V e il VI secolo d.C», scrivono i ricercatori. «Questa prova preliminare ci consente di considerare le reti e i fattori socio-economici che hanno facilitato la distribuzione di avorio dall'Africa alle isole britanniche in questo momento».

Gli anelli d'avorio sono stati trovati nelle tombe delle donne come parte dell'assortimento funerario lasciato nella tomba con i loro corpi. Misurano tra 10 e 15 centimetri di diametro e sono stati trovati solo nelle tombe di ricche donne anglosassoni. Troppo grandi per adattarsi a un dito, si è pensato che fossero ornamenti per la parte superiore del braccio ma gli archeologi ora ipotizzano che fossero legati intorno alla vita e contenessero borse che fungevano da tasche, contenenti qualunque piccolo oggetto le donne avessero a portata di mano. «Poiché la maggior parte degli anelli sono stati recuperati vicino all'anca, si pensa che le borse fossero sospese dalla vita insieme ad altri oggetti come coltelli di ferro, paia di ganci per cinture in rame e chiavistelli di ferro», scrivono gli autori.

Il Nord Africa e gran parte della Gran Bretagna sono stati entrambi parte dell'Impero Romano per secoli, quindi avrebbe senso che ci sarebbero stati alcuni legami commerciali residui anche dopo la caduta di Roma.

Non si sa perché il commercio sembrasse finire nell'anno 700.