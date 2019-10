CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 15 Ottobre 2019, 12:09

A sette giorni dall'operazione militare della Turchia in Siria, l'Europa si impegna «a rafforzare le posizioni nazionali, in merito alla politica di esportazione di armi verso Ankara». Non raggiunge, però, una posizione unitaria: nessun embargo della Ue, ogni Stato potrà decidere tempi e modi per procedere.La decisione arriva a conclusione di un Consiglio dei ministri degli Affari esteri molto vivace, insieme con la parola condanna che viene pronunciata ufficialmente nel documento finale, sebbene ci siano state l'opposizione della Gran Bretagna e la resistenza di Ungheria e Bulgaria. Ankara rischia sanzioni, ma non per la guerra, bensì per il petrolio, per la vicenda delle trivellazioni turche nelle acque di Cipro. E Lussemburgo ribadisce un principio chiaro: la Turchia è un partner chiave dell'Europa, soprattutto nel quadro mediorientale e sul dossier dell'immigrazione.