Siria, 5.000 soldati turchi pronti all'invasione. I curdi si mobilitano: «Resistenza è dovere morale»

mobilitazione e allerta generali in tutto il nord-est siriano per difendersi», riferisce un comunicato dell'amministrazione autonoma della Siria nord-orientale diffuso dai media. Nel comunicato si invitano «tutte le componenti del nostro popolo a dirigersi verso la zona frontiera con la Turchia per compiere il loro dovere morale di resistenza in questo momento storico e delicato».

«L'operazione» militare che la Turchia condurrà nel nord-est della Siria «si svolge nel quadro del diritto internazionale» e degli «accordi dell'Onu», ha sostenuto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu in una conferenza stampa dall'Algeria, dove si trova in visita ufficiale. «Sosteniamo l'integrità territoriale della Siria», ha assicurato il ministro, insistendo sul fatto che l'incursione è un diritto di Ankara per difendere la sicurezza dei suoi confini.

L'offensiva inizierà contestualmente da due valichi di frontiera. Secondo analisti militari di Ankara, citati dalle tv locali, le forze armate attraverseranno il confine da Akcakale e Ceylanpinar, che si trovano di fronte alle postazioni siriane di Tal Abyad e Ras al-Ayn, evacuate nelle scorse ore dai soldati americani. I due punti distano circa 120 km e rappresenteranno l'estensione iniziale dell'intervento armato, che si protenderà di 30-32 km entro il territorio siriano. Oltre questi limiti risultano ancora presenti le forze Usa a protezione dei curdi.

Pattuglie militari statunitensi sono state avvistate al confine tra Siria e Turchia, a est dell'Eufrate, nel distretto di Kobane/Ayn Arab, riferiscono testimoni oculari citati da media siriani. Secondo le fonti, le pattuglie militari Usa sono presenti come forza di interposizione in caso di un eventuale tentativo delle forze turche di varcare il confine nei pressi di Kobane. L'obiettivo del pattugliamento americano non è però confermato. L'area di Kobane è fuori dal «meccanismo di sicurezza» su cui Stati Uniti e Turchia si sono messi d'accordo assieme alle forze curdo-siriane ad agosto scorso.



Intanto l'Isis ha oggi rivendicato una serie di attacchi compiuti contro forze curdo-siriane nel nord-est della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui lo 'Stato islamico' ha ammesso tramite i suoi canali sui social network la responsabilità di attacchi compiuti nelle ultime 24 ore contro basi e postazioni curde e Raqqa e nella città di Tabqa, sull'Eufrate.

«Le nostre attività di preparazione all'operazione (in Siria) proseguono. I trasferimenti continuano» verso la frontiera, ha detto da Istanbul il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, confermando che le forze armate di Ankara non hanno ancora attraversato il confine.