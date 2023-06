Cosa si sono detti i passeggeri del Titan durante l'immersione? Si sono accorti dei problemi? Sapevano che stavano per andare incontro alla morte? Domande che potrebbero trovare una risposta nelle registrazioni vocali. Gli inquirenti stanno indagando su quanto accaduto. Ora le ricerche esamineranno le comunicazioni e altri dati sulla nave madre, la Polar Prince, per cercare di determinare cosa è successo.

APPROFONDIMENTI Foto



Il 19enne e il cubo di Rubik L'ultimo video prima dell'immersione La confessione del Ceo

L'esperto

Sottomarino disperso, la mamma del ragazzo morto: «Aveva portato sul Titan il cubo di Rubik, voleva battere il record mondiale»

Le indagini

Gli investigatori del Transportation Safety Board of Canada hanno visitato la nave principale del sottomarino OceanGate. Hanno raccolto informazioni dal registratore dei dati di viaggio della nave e da altri sistemi. Si vuole scoprire cosa sia successo e perché. Anche (se non soprattutto) per "ridurre la possibilità o il rischio di tali eventi in futuro", secondo il rapporto citato dalla Cnn. Le registrazioni vocali "potrebbero essere utili nella nostra indagine", ha indicato la presidente della TSB Kathy Fox. Nel frattempo, le autorità stanno lavorando per determinare se quanto accaduto giustifichi un'indagine penale, ha dichiarato sabato il sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police Kent Osmond.

Accuse penali?

"Tale indagine procederà solo se il nostro esame delle circostanze indica che le leggi penali, federali o provinciali potrebbero essere state violate", ha detto ai giornalisti Kathy Fox. Il sommergibile Titan di OceanGate Expeditions trasportava cinque passeggeri il 18 giugno, quando è stato inghiottito nelle acque dell'Oceano Atlantico. I passeggeri a bordo avevano un'età compresa tra i 19 ei 77 anni. Cosa si sono detti negli ultimi istanti?