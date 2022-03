Stati Uniti, in Sud Carolina arriva la fucilazione come nuovo metodo per eseguire la pena di morte

Torna il plotone d'esecuzione in Carolina del Sud, negli Stati Uniti. Le pene di morte verranno eseguite con la fucilazione. L'annuncio è arrivato dal Dipartimento di Correzione dello Stato. Lo stato ha detto di aver speso 53.600 dollari per rinnovare la Capital Punishment Facility al Broad River Correctional Institution per prepararla a dare seguito alle esecuzioni. Il Dipartimento di Correzione dello Stato ha detto che «i protocolli sono stati scritti, e il dipartimento è pronto ad eseguire un ordine di esecuzione per fucilazione se il detenuto sceglie questo metodo». La fucilazione è un metodo di esecuzione estremamente raro. Solo Mississippi, Oklahoma e Utah offrono il plotone d'esecuzione come opzione ai detenuti nel braccio della morte. Dal 1976, riporta Npr, tre persone sono state giustiziate per fucilazione.

APPROFONDIMENTI IL CASO Ucraina, l'Italia può entrare in guerra? E quali diritti... IL CASO Morte di Maradona, chiusa l'inchiesta attesa per l'inizio...

Marò Latorre: «Un incubo di 3.638 giorni ma finalmente sono libero, mi vedevo già sulla forca»

Nel 2021, il governatore della Carolina del Sud Henry McMaster ha firmato una legge che obbliga i detenuti del braccio della morte a scegliere il modo della loro esecuzione: o il plotone d'esecuzione o la sedia elettrica se i farmaci per l'iniezione letale non sono disponibili. L'iniezione letale è il metodo preferito e principale di esecuzione negli stati che hanno la pena di morte.

Ma negli ultimi anni è difficile ottenere i farmaci per l'iniezione letale. Questo ha spinto alcuni stati che intendono ancora giustiziare i detenuti a offrire metodi alternativi ai detenuti (gas letale, sedua elettrica, l'impiccagione e il plotone d'esecuzione). Ora ci si prepara a questo nuovo metodo: sono stati installati vetri antiproiettile e una sedia da plotone d'esecuzione con vincoli per il detenuto.

Terni, Suicidio in carcere: Sospettato di mafia in attesa di giudizio si impicca in cella

"Il male non esiste", Orso d'Oro a Berlino 2020 esce domani nelle sale