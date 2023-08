Spagna, il re Filipe VI incarica Alberto Nunez Feijóo di formare il nuovo governo

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partito popolare, ha ricevuto da re di Spagna Filipe VI l l'incarico di formare il nuovo il governo. Lo ha annunciato la presidente del Congresso dopo aver parlato con Felipe VI.

Il comunicato del Re di Spagna spiega che la scelta del leader del Pp come candidato che si presenterà alla Camera risponde a una consuetudine di rispettare l'indicazione della lista più votata che non è apparsa derogabile perchè Sanchez non dispone al momento di una maggioranza. Ciò nonostante è evidente che il leader del Pp sarà bocciato in entrambe le votazioni con 178 no e 172 sì, A quel punto sarà candidato Sanchez che resta comunque il Presidente in carica.