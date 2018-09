Usa, sparatoria a Cincinnati: quattro morti in una banca

BREAKING: Active shooter situation in downtown Cincinnati. Multiple people, as many as 12, reportedly shot. Police say scene now secure. No further details are yet available.



Story developing.... pic.twitter.com/ySekCDXLXM — Rebekah Worsham 🇺🇸 (@RebekahWorsham) September 6, 2018

Giovedì 6 Settembre 2018

– Tre morti e due feriti sono il bilancio di una sparatoria avvenuta in una banca nel centro di, nell'Ohio. Anche lo sparatore è morto.L’uomo armato è entrato nellaalle 9 e venti. Ancora non si conoscono i motivi dell’attacco. La polizia ha mandato un tweet in cui annunciava la chiusura di tutta la zona di Walnut Street, inclusa la nota piazza Fountain Square, il centro commerciale elegante della città.Numerose ambulanze sono arrivate sul posto, mentre la gente veniva fatta sfollare. Ancora non si conoscono i nomi delle vittime, né quello dello sparatore. Non è neanche noto quanto siano gravi le condizioni dei due feriti. Pare solo che a fermare l’attacco dello sparatore sia stata una delle guardie di sicurezza della banca. La polizia ha promesso una conferenza stampa non appena i familiari delle vittime saranno stati informati.