Margot Robbie, la foto acqua e sapone è virale: «Senza trucco è mediocre, altro che Barbie»

Si è conclusa ieri la première del prossimo film con Margot Robbie e Ryan Gosling "Barbie" su un red carpet che si è colorato di rosa per l'occasione. L'evento, a Londra, ha visto protagonista il film che uscirà nelle sale italiane il 21 luglio, ma soprattutto, sui social, è stata l'occasione per "valutare" la bellezza dell'attrice protagonista che per i fan risulterebbe "mediocre" al naturale. Scopriamo perché.

Non sono passate 24 ore dalla première del prossimo film di Margot Robbie che una sua foto senza filtri ha scalato i trend di Twitter attirando l'attenzione dei suoi fan.

I commenti dei fan

In molti, infatti, hanno commentato che la bellezza dell'attrice ritenuta tra le più sexy al momento, non è poi un granché: «Questa è lei senza trucco.

In effetti, l'attrice "acqua e sapone" sarebbe una bellezza al naturale comunque inviadibile, ma palesemente non rifatta e per questo, «niente di straordinario».

Sarà che ci siamo abituati così tanto a vedere dei volti tutti chirurgicamente uguali che un volto naturale non lo consideriamo più esteticamente piacevole?

Per i fan dell'attrice, infatti, gli hater sarebbero dei folli senza cervello e senza gusto: «Come si fa a dire che al naturale non è bella? Follia pura!»