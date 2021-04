Sparatoria in South Carolina, 5 morti (anche 2 bimbi). Oggi Biden annuncerà giro di vite sulle armi

Tragedia in South Carolina nel giorno in cui il presidente americano Joe Biden si appresta ad annunciare un giro di vite sulle armi da fuoco. Almeno cinque persone sono morte a causa di una sparatoria avvenuta nella notte vicino a Rock Hill, una cittadina dello stato statunitense. Tra le vittime due bambini e i loro nonni. La sparatoria in South Carolina, in cui sono morte 5 persone, è avvenuta in un'abitazione privata. L'ufficio dello sceriffo della contea di York ha spiegato che la famiglia coinvolta è «molto importante e molto conosciuta» nella zona. «Il dottor Robert Lesslie e sua moglie Barbara - ha reso noto la polizia - sono stati trovati entrambi in casa e sono deceduti a causa di ferite da arma da fuoco, così come i loro due nipoti. È morto per le ferite da arma da fuoco anche James Lewis, un uomo che stava lavorando nell'abitazione». I due bambini avevano 5 e 9 anni. Le autorità hanno fatto sapere di aver individuato un sospetto, e si tratterebbe di un vicino di casa della famiglia. Ora si indaga per capire il movente.

APPROFONDIMENTI USA Colorado, spari al supermercato: 21enne fa una strage Denver. Biden:... IL TERRORISMO Vienna, strategia modello Bataclan che rilancia il terrore organizzato 11 ANNI DOPO Squali, le Maldive vogliono riaprire la caccia dopo 11 anni: ira...

Sparatoria a Frederick, in Maryland. La polizia: «Due vittime e un sospetto è a terra»

«La violenza con le armi è un'epidemia. È una crisi sanitaria pubblica. Sono orgogliosa di essere parte di un'amministrazione guidata» da un presidente «che combatte da tempo per misure di buon senso sulla sicurezza delle armi. Oggi rappresenta un grande passo in avanti per rendere i nostri bambini e le nostre comunità più sicure». Lo twitta la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Joe Biden si appresta a presentare nelle prossime ore una stretta sulle armi da fuoco.

Horrified to learn of mass shooting in Rock Hill SC, where I live. Victims included a doctor who has treated me many times.

The stories are far too common. I will be thinking about this for quite a while and of family needlessly destroyed.

https://t.co/7jW2LSsOCi — @arthursmcdonald (@ArtMcDonald420) April 8, 2021

«La violenza con le armi è un'epidemia. È una crisi sanitaria pubblica. Sono orgogliosa di essere parte di un'amministrazione guidata» da un presidente «che combatte da tempo per misure di buon senso sulla sicurezza delle armi. Oggi rappresenta un grande passo in avanti per rendere i nostri bambini e le nostre comunità più sicure», ha twittato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. L'annuncio di una stretta sulle armi da fuoco da parte dell'amministrazione Biden è atteso entro poche ore.