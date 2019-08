Venerdì 16 Agosto 2019, 08:07 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 08:19

Ancora una sparatoria negli Usa. Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta vicino all'università dell'Alabama, negli Stati Uniti . Lo rende noto la polizia di Montgomery , spiegando che la sparatoria è avvenuta verso le 19.15 ora locale. Due delle persone ferite sono in pericolo di vita, mentre la terza è stabile.LEGGI ANCHE --> Sparatoria a Philadelphia, feriti sei poliziotti: campus della Temple University in lockdown