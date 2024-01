"Maschera della morte", oggi l'esecuzione di Kenneth Smith: sarà soffocato con l'azoto dopo essere sopravvissuto all'iniezione

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta di impedire all'Alabama di eseguire l'esecuzione del condannato a morte Kenneth Smith tramite l'uso di azoto puro. Questo evento segna un momento storico, poiché Smith è stato condannato per omicidio ed è sopravvissuto a un precedente tentativo di esecuzione tramite iniezione letale avvenuto nel 2022.

I legali di Smith avevano sollevato la tesi per cui un secondo tentativo di esecuzione, dopo i gravi problemi riscontrati nel primo, violerebbe le protezioni costituzionali contro punizioni crudeli e inusuali previste dall'ottavo emendamento.

Tuttavia, i giudici della Corte Suprema hanno rifiutato di ascoltare questa argomentazione, aprendo la strada per una nuova esecuzione.

L'Alabama sarà il primo Stato americano a utilizzare l'azoto puro come metodo di esecuzione. Questa pratica è stata approvata anche in Mississippi e Oklahoma, ma finora non è mai stata effettivamente utilizzata. È interessante notare che persino i veterinari considerano questa metodologia inaccettabile come forma di eutanasia per gli animali.

Il protocollo di esecuzione prevede che il condannato indossi una maschera attraverso cui respirerà solo azoto, privandolo gradualmente di ossigeno fino a provocare il soffocamento. Questa procedura ha suscitato preoccupazioni da parte di esperti che temono che la maschera possa avere delle perdite, causando atroci sofferenze al condannato.

Kenneth Smith, attualmente 59 anni, è stato nel braccio della morte presso la prigione di Holman per ben 34 anni. La sua condanna risale al 1988 quando fu accusato di aver ucciso Elizabeth Sennett su commissione del marito, un pastore indebitato che cercava di incassare il premio dell'assicurazione prima di suicidarsi. Nel corso del processo, la giuria votò 11-1 per assegnare all'imputato l'ergastolo, ma il giudice sovvertì questa decisione infliggendo la pena di morte.

Il primo tentativo di esecuzione avvenuto oltre un anno fa, utilizzando un'iniezione letale, si trasformò in una vera e propria tortura. Gli operatori cercarono invano una vena nelle mani e nei bracci di Smith per oltre un'ora, sospendendo l'esecuzione per evitare di non rispettare i tempi previsti. Adesso l'Alabama cerca di eseguire l'esecuzione attraverso un metodo alternativo mai sperimentato prima: l'ipossia da azoto.