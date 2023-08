Spie russe a Londra tra feste, siti di incontri e torte ai vicini: ecco la coppia (arrestata) che tesseva la tela per il Cremlino

Feste a base di alcol, locali in centro, annunci su siti di incontri per donne e uomini. Ma anche lavori normali, rapporti cordiali con i vicini e i padroni casa. Dieci anni in incognito, nascosti tra una classica routine e una vita oltre i limiti. Così una coppia di presunte spie del Cremlino avrebbe tessuto la tela per carpire informazioni, raccogliere comunicazioni e segreti, nel cuore di Londra. Katrin Ivanova, 31 anni, e Bizer Dzhambazov, 41 anni, sono stati arrestati lo scorso febbraio insieme a Orlin Roussev, 45 anni. A dare la notizia, emersa solo oggi, è la Bbc. Si tratta di tre cittadini bulgari attualmente sotto custodia nel Regno Unito per spionaggio per la Russia.

Spie russe a Londra, le accuse

Sono accusati di possesso di documenti di identità con «intenzioni improprie» e di averli avuti sapendo che erano falsi.

Lavori normali e torte ai vicini

I vicini di Dzhambazov e Ivanova hanno detto alla BBC che l'uomo lavorava come autista ospedaliero, mentre la donna come assistente di laboratorio per un'azienda sanitaria. Hanno aggiunto che la coppia appariva come normale e in precedenza aveva persino portato loro delle torte. L'account Facebook di Dzhambazov mostra che era un fan del gruppo rock britannico Queen. I due si sono trasferiti nel Regno Unito dieci anni fa e hanno precedentemente lavorato nelle commissioni elettorali a Londra, che consentono ai cittadini bulgari che vivono all'estero di votare alle elezioni nel loro paese. Secondo Companies House, Dzhambazov ha anche una propria attività denominata BI Business Investment Ltd dal 2016.

La vita notturna e segreta

Lei festaiola, frequentava i locali bulgari a Nord di Londra. Sui profili social è spesso immortalata mentre balla e si diverte, assolutamente immersa nella sua realtà. Il suo partner utilizzava siti di incontri in cerca di "amicizia" sia tra uomini e donne.

La proprietaria dell'appartamento

La proprietaria dell'appartamento affittato nella capitale dell'Inghilterra ha parlato con il MailOnline. Non aveva idea che i suoi inquilini fossero al centro di un'indagine sulla sicurezza nazionale. Pagavan o sempre l'affitto in tempo e non creavano alcun problema. I due hanno vissuto per cinque anni nella sua proprietà a nord di Londra. Informata della perquisizione dell'abitazione, una volta entrata nell'appartamento ha trovato un enorme quantitativo di alcol. «Ero scioccata - le sue parole - Sembrava più un pub, c'erano dozzine di bottiglie di whisky e gin. So che alla gente piace bere qualcosa, ma non ho mai visto così tante bottiglie di alcolici in giro».