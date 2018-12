Via anche da Kabul, così la strategia Usa indebolisce l'Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Dicembre 2018, 08:00

La decisione di Donald Trump di abbinare al ritiro dei 2mila militari schierati in Siria il dimezzamento dei 14 mila dislocati in Afghanistan risponde a una strategia che ha le sue radici nella precedente Amministrazione Obama. Fu infatti il presidente democratico a varare i grandi ritiri da Iraq e Afghanistan che posero le basi per l'affermazione del Califfato in Iraq e Siria e la rivincita dei Talebani in Afghanistan, dove ormai gli insorti controllano oltre la metà del territorio.Se Obama strizzava l'occhio a un elettorato stanco delle guerre post 11 settembre varate da George W. Bush, Trump oggi punta ad accontentare il suo elettorato in buona parte isolazionista e più propenso a vedere i soldati americani presidiare il muro al confine col Messico che a morire lontano da casa. Obama fu costretto a inviare nuove forze, molto limitate, in Iraq per far fronte allo Stato Islamico in una guerra lasciata però combattere sul campo alle truppe locali e anche Trump, all'inizio del suo mandato, fu costretto a rimangiarsi l'impegno di riturare le truppe da Kabul, dove inviò poche migliaia di rinforzi che certo non hanno fatto la differenza in quel conflitto.