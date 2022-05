Svizzera, 14enne uccide la madre dopo una lite: choc nel Cantone Vallese

Ha ucciso la madre con un «arma bianca» al termine di una lite familiare. È avvenuto in un appartamento a Sierre, cittadina di 16.000 abitanti del Cantone Vallese ( Svizzera). Lo riferisce la polizia cantonale senza fornire ulteriori dettagli sul fatto. L'omicidio è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorsi. Intervenuti sul posto, i soccorsi non hanno potuto fare nulla se non constatare la morte della donna, che aveva 41 anni. Per il ragazzo è stata disposta la detenzione provvisoria dal Tribunale dei minori.

