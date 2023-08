Terremoto a Los Angeles, scossa di magnitudo 5.1 mentre l'uragano Hilary piega la California

Un terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito il sud della California, dove sta passando la tempesta Hilary. Il sisma è stato avvertito a Los Angeles. I lampadari delle case hanno iniziato a ondeggiare, come testimoniato da diversi video diffusi sui social.

La tempesta Hilary

Hilary fa tremare la California minacciando piogge catastrofiche e inondazioni.

Lo stato d'emergenza

Il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato d'emergenza e lo schieramento di migliaia di uomini per i soccorsi in uno stato che è abituato alla siccità, agli incendi e ai terremoti ma non alle piogge torrenziali attese. L'allerta è particolarmente alta dopo il disastro di Maui, dove il sistema di allarme e quello degli aiuti non ha funzionato con il risultato di oltre 114 morti e 1.000 dispersi.

Il rischio esondazioni

Hilary arriva infatti su un territorio piegato da anni di siccità e incendi e minaccia di scaricare la pioggia di un intero anno in sole 24 ore. «Sono attese inondazioni che vanno dal pericoloso al catastrofico», è l'allerta lanciata dalle autorità locali, che invitano i residenti a prendere seriamente la tempesta tropicale e a eseguire gli ordini, anche quelli di evacuazione già emanati per alcune comunità nelle contee di San Bernardino e Riverside. I supermercati sono stati presi d'assalto in tutta la California del sud, dove trovare acqua sugli scaffali è quasi una missione impossibile. Inizia a fare i conti del passaggio di Hilary il Messico: nella penisola della Baja California alcune aree sono senza elettricità e senza connessione telefonica. Un conteggio preliminare che è destinato a salire nei prossimi giorni.