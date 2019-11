Terremoto, nuova scossa di 3.3 in Bosnia: torna la paura

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è registrata stamane in Bosnia centrale, colpita ieri da un forte sisma di magnitudo 5.1. Come riferiscono i media regionali, l'epicentro della scossa avvenuta oggi verso le 6.30 è stato localizzato a pochi km da Travnik, a nordovest di Sarajevo. Molte persone sono state svegliate dal sisma, avvertito in una vasta regione della Bosnia centrale. Finora non sono giunte notizie di eventuali danni.

Terremoto in Bosnia di 5.1, il più forte degli ultimi anni: paura a Sarajevo

Terremoto in Albania, scossa di magnitudo 5,2: crolli e panico nelle strade. Trema anche il Kosovo

EQAlerts: #Earthquake M3.3 022 km S 49° W of Digos City (Davao Del Sur) (Philippines) 3 Nov 08:06 UTC - report/info: https://t.co/qdRnX23tfT — geotecnia.ONLINE (@geotecniaonline) November 3, 2019

Ultimo aggiornamento: 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA