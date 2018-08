«Allah Akbar», e assalta i passanti in strada: un morto e due feriti a Parigi

🔴Attaque au couteau à #Trappes : Selon des sources policières citées par Le Parisien, l'individu âgé d'une trentaine d’années s’était retranché dans un pavillon en criant «Allah akbar, si vous entrez je vous fume tous»

Giovedì 23 Agosto 2018, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 11:38

La polizia riferisce che un uomo e morto e due sono feriti in un attacco di probabile matrice terroristica a Trappes, comune della regione parigina. Un uomo armato di coltello, dall'apparente età di trent'anni ha aggredito alcuni passanti in strada, prima di trincerarsi in una casa gridando. Tra i feriti ci sarebbe anche l'aggressore.L'aggressore che questa mattina ha accoltellato dei passanti a Trappes, alle porte di Parigi, è morto poco dopo la conclusione dell'operazione dei reparti antiterrorismo accorsi per neutralizzarlo. Da fonti della polizia citate dalla tv pubblica France 3 si apprende che l'aggressore, schedato come islamista radicale, aveva 36 anni ed era stato già condannato per apologia di terrorismo. Gli inquirenti restano prudenti sulle motivazioni dell'aggressione, e non è esclusa la pista di una lite per motivi familiari.