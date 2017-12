Thailandia, truffa 40mila persone: condannato a 13mila anni di carcere

Condanna record in Thailandia. Un tribunale ha condannato un truffatore a oltre 13.000 anni di prigione per uno

schema Ponzi

da circa 133 milioni di euro. Il 34enne Pudit Kittithradilok, riporta la Bbc, ha ammesso di avere persuaso circa 40.000 persone a investire nelle sue società promettendo elevati guadagni che in realtà venivano pagati con i soldi dei suoi nuovi clienti.



Alla luce della sua confessione, la Corte ha dimezzato la pena a 6.637 anni e sei mesi, ma probabilmente Kittithradilok non sconterà più di 20 anni perché la legge thailandese prevede fino a un massimo di 10 anni di reclusione per ciascuno dei reati contestati (frode e prestiti illegali). La Corte ha inoltre multato le società dell'uomo per un totale di 33 milioni di euro nonché al risarcimento di 14 milioni di euro.

