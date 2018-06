The Donald-Baldwin: «Cara Melania, vieni al mio show, ti accoglieremo da eroe»

E' davvero esilarante nei panni di The Donald, con cui si lancia invettive praticamente ogni giorno via Twitter. Ma ora Alec Baldwin, il Donald Trump di Saturday Night Live, fa un passo in più. E al di là della satira invita la First Lady Melania Trump a partecipare al suo show. «Esci allo scoperto», twitta Baldwin dopo le polemiche sulla giacca "I really don't care. Do U?", indossata da Melania durante la sua visita al confine con il Messico. Un messaggio sul quale tutti si interrogano e che molti vedono come uno strappo con le politiche del presidente. «Cara Melania, sappiamo cosa stai pensando. Come ti senti. Sei alle prese con uno strano, nuovo coraggio. Esci allo scoperto. Ti accoglieremo come un eroe. Fai Saturday Night Live con me», afferma Baldwin, intravedendo nella giacca indossata dalla First Lady un gesto di coraggio contro la Casa Bianca.

Domenica 24 Giugno 2018, 20:21 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2018 21:53

