Torturato a morte dalla madre e dal suo compagno perché era gay: le terribili ultime ore di vita del piccolo Anthony

L'ultima telefonata di Gloria: «Mamma c'è il fuoco, non voglio tu mi senta morire, addio»





Mercoledì 5 Dicembre 2018, 18:33 - Ultimo aggiornamento: 05-12-2018 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ultime terribili ore del piccolo Anthony Avalos, il, nella California del sud, sono venute alla luce nelle carte del processo contro i due. La drammatica rivelazione è che nelle ultime ore della sua breve vittima il piccolo è stato vittima di brutali torture.LEGGI ANCHEI dettagli sono agghiaccianti. Il referto del medico legale dimostra che il piccolo è stato trovato con gli occhi infossati, bruciature su tutte le parti del corpo e tagli sotto i capezzoli. Antonhy era così piccolo e magro che quando è morto in ospedale le sue costole erano ben visibili. Aveva anche lividi e cicatrici sulla schiena e sul sedere.«Il medico legale ha certificato la presenza di ferite su tutto il piccolo corpo di Anthony», ha spiegato l'assistente procuratore Jonathan Hatami alla Giuria. In base al referto Anthony presentava ferite anche alle anche e ai piedi.Leiva, la madre di Anthony (32 anni) e il suo compagno Barron (29) si sono entrambi dichiarati non colpevoli.