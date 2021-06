Trump, pressioni per indagare sul caso Biden: la telefonata inedita tra Usa e Ucraina

Una telefonata inedita, mai ascoltata finora, che ha come protagonisti Rudy Giuliani, Kurt Volker e Andriy Yermak. Il primo è il consigliere di lunga data dell'ex presidente Donald Trump, il secondo è un diplomatico e il terzo è il consigliere senior del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Al centro dell'audio, pubblicato in esclusiva dalla Cnn, ci sono le pressioni degli Usa sul governo ucraino nel 2019 affinché indagasse su un presunto caso di abuso di potere che avrebbe coinvolto l'attuale presidente Joe Biden. L'audio riguarda una telefonata del luglio di due anni fa ed è precedente rispetto alla telefonata Trump-Zelensky che fece scattare il primo impeachment per l'ex presidente Usa, con l'accusa di aver cercato l'aiuto ucraino per la sua campagna elettorale.

Durante la chiamata, di circa 40 minuti, Giuliani ripetute a Yermak che Zelensky avrebbe dovuto annunciare pubblicamente indagini sulla possibile corruzione di Biden in Ucraina e sulle affermazioni secondo cui l'Ucraina si sarebbe intromessa nelle elezioni del 2016 per danneggiare Trump. Secondo la Cnn il nuovo audio dimostra come Giuliani abbia convinto in modo aggressivo gli ucraini a eseguire gli ordini di Trump.