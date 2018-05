Trump: pena di morte per chi uccide un poliziotto

Per Donald Trump chi uccide un poliziotto può essere condannato a un'unica pena: la pena capitale. «I criminali che uccidono i nostri poliziotti dovrebbero avere la pena di morte». È un passaggio del discorso che Donald Trump ha tenuto durante la 37esima edizione della cerimonia per ricordare gli agenti caduti in servizio. «Non lasceremo che accadano cose brutte alla nostra polizia. Riteniamo che i criminali che uccidono i nostri agenti dovrebbero avere la pena di morte», ha detto il presidente degli Stati Uniti rendendo omaggio agli «eroi che hanno dato la vita mentre erano in servizio».



«Dobbiamo porre fine agli attacchi nei confronti delle nostre forze dell'ordine e dobbiamo farlo ora. Ho dato disposizione affinché il Dipartimento della Giustizia faccia tutto ciò che è in suo potere per difendere le vite» di chi fa parte «delle forze dell'ordine», ha proseguito Trump. «Il primo dovere del governo è proteggere i nostri cittadini... Ecco perché esortiamo il Congresso a rendere sicuri i nostri confini, a sostenere le forze dell'ordine al confine, a fermare le città santuaria, a porre fine al sistema che rimette in libertà, nelle nostre comunità, pericolosi criminali», ha aggiunto.

«Questa amministrazione - ha affermato ancora - ha una policy molto chiara: proteggeremo coloro che proteggono noi che fanno un lavoro straordinario per tenerci al sicuro. Se vogliamo eliminare i crimini violenti, dobbiamo schierarci con la nostra polizia». «Dobbiamo contrastare e condannare il pericoloso pregiudizio anti-polizia. Dobbiamo mostrare apprezzamento, gratitudine e rispetto per coloro che vigilano sulle nostre strade e sorvegliano le nostre comunità», ha detto ancora.

