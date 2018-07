Trump-Putin, striscioni di Greenpeace a Helsinki: «Riscaldate i cuori, non il Pianeta»

LEGGI ANCHE ----> «Riscaldate i nostri cuori, non il nostro Pianeta». Attivisti di Greenpeace Nordic hanno aperto ad Helsinki due grandi striscioni sul campanile della chiesa di Kallio.LEGGI ANCHE ----> Trump-Putin, la diretta del vertice

E' successo in contemporanea con l'incontro in corso nella capitale finlandese fra Donald Trump e Vladimir Putin. Gli striscioni aperti dagli attivisti recitano un chiaro messaggio rivolto ad entrambi i presidenti: «I cambiamenti climatici sono la sfida cruciale per la nostra generazione, un fenomeno i cui impatti oggi pesano su tutti noi, mettendo a repentaglio le nostre vite -, dichiara Sini Harkki di Greenpeace Nordic - in tutto il mondo le persone sono determinate a porre fine all'era dei combustibili fossili, è dunque alquanto sconfortante che i presidenti Trump e Putin non ci aiutino in questo». «Greenpeace si batte per un mondo di pace, in cui l'ambiente venga protetto -, continua Sini Harkki. Dei veri leader dovrebbero avere come obiettivo primario la tutela del Pianeta, affrontando le minacce globali più urgenti come i cambiamenti climatici, la deforestazione e il sovrasfruttamento senza precedenti dei nostri oceani, conclude».

Lunedì 16 Luglio 2018, 13:43 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2018 14:17

