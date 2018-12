Tumore inoperabile al cervello, bambina di 11 anni guarita: da «nessuna cura» a «nessuna traccia»

Martedì 18 Dicembre 2018, 16:23 - Ultimo aggiornamento: 19 Dicembre, 10:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hala bambina protagonista di questa storia straordinaria, e che ancora non trova una spiegazione all'interno della comunità scientifica:? Sembra impossibile, ma invece gli strumenti non rivelano più alcuna massa. E c'è chi, fra lo stupito e la gioia più totale,, è una bambina di 11 anni che vive a Hays County, in: quando aveva 10 anni alla piccola fu diagnosticato un(Diffuse Intrinsic Pontine Glioma), un tumore situato alla base del cranio. La massa cancerosa, situata sulla nuca della bambina, spingeva sulla spina dorsale della piccola, rendendo questo. Secondo la dottoressa Virginia Harrod del Dell Children's Medical Center, sentita dall'emittente americana K-Vue, questo tipo di tumore «è molto raro, ma quando appare è un male devastante. Diminuisce l'abilità di deglutire, talvolta perdi la vista e l'abilità di parlare, talvolta anche respirare diventa difficoltoso».Eppure: i medici hanno anche ripetuto tutti gli esami, senza riuscire a trovare più alcuna traccia del male della bambina. Senza riuscire a dare una spiegazione a quanto accaduto. I genitori, che avevano anche lanciato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFoundMe ringraziano Dio: «È un miracolo - racconta la mamma della bambina, Gina Ross - Ogni giorno ce lo ripetiamo».