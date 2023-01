Per quattro anni ha combattuto contro il tumore. Martedì mattina, però, si è dovuta arrendere. L'influencer spagnola Elena Huelva è morta. Aveva 20 anni e viveva a Siviglia, in Spagna. Attraverso la sua lotta contro la malattia aveva conquistato migliaia di persone. L'annuncio è arrivato dalla sua famiglia, attraverso il profilo Instagram. “Da stamattina Elena balla per te e ti guarda dalla sua stella. Grazie di tutto”. A soli 16 anni le era stato diagnosticato il sarcoma di Ewing, un tipo di cancro che si forma nell'osso o nei tessuti molli che lo circondano.

Tumore di Ewing, morta influencer spagnola: l'aggravamento

Le condizioni della giovane influencer erano peggiorate il 4 dicembre. Agli 822.000 follower su Instagram (e altrettanti su TikTok) aveva detto "che le cose non andavano bene" e che le avevano riscontrato più malattie alla trachea. “Voglio chiarire che ho già vinto grazie a tutto l'amore e alle persone che ho al mio fianco. Qualunque cosa accada, so che la mia vita non è stata vana perché ho lottato e ho ottenuto ciò che voglio, rendere visibile”, ha affermato sui suoi social.

Il racconto della malattia

In questi quattro anni, Huelva si è occupata di trasmettere l'intero processo attraverso i suoi social network: dalle sessioni di chemioterapia alle sue lunghe degenze in ospedale; dai bei tempi alle diagnosi più temute. Ma lo ha fatto sempre con il sorriso e con lo stesso motto: vince la mia voglia.

Cos'è il tumore di Ewing

Il Sarcoma di Ewing è un tumore che può localizzarsi in aree diverse del corpo. Anche se può comparire a qualsiasi età, è più frequente negli adolescenti e nei giovani adulti. Si sviluppa solitamente dalle ossa, ma può avere origine anche dai tessuti molli adiacenti. La cause? È caratterizzato da una o più alterazioni genetiche che si verificano dopo la nascita e che provocano una moltiplicazione incontrollata delle cellule in cui è avvenuta l'alterazione. Come riportato sul sito dell'ospedale bambino Gesù. Quindi è una malattia genetica che non è ereditaria.

Le cause

In più dell'80% dei casi, l'alterazione consiste nello scambio di materiale genetico tra il cromosoma numero 11 e il cromosoma numero 22. Lo scambio di materiale genetico coinvolge in particolare i geni EWSR1 e FLI1 che si fondono e producono una proteina anomala che, in ultima analisi, è responsabile dello sviluppo del tumore.

La cura

Chemioterapia, chirurgia e radioterapia. Sono queste le risposte al tumore di Ewing. In caso di scarsa risposta alla chemioterapia oppure in caso di malattia metastatica alla diagnosi, viene utilizzata la chemioterapia ad alte dosi. Questa terapia distrugge, oltre alle cellule tumorali, anche le cellule del midollo osseo. È quindi necessario procedere ad un trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche.