Donna kamikaze si fa saltare a Tunisi in pieno centro, almeno 5 feriti

Lunedì 29 Ottobre 2018, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 16:33

Almeno due persone sono rimaste ferite in una forte esplosione che si è verificata nel centro di. Mediainternazionali parlano di un kamikaze. L'attacco è avvenuto in avenue Habib Bourguiba. Secondo i medialocali, inoltre, due persone sono rimaste ferite.A farsi saltare è stata una donna kamikaze. Lo rende noto la radio tunisina, precisando che l'attentato si è verificato mentre era in corso un sit-in di fronte al ministero degli Interni. Venerdì 2 è atteso in visita a Tunisi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'emittente al-Arabiya, citando media tunisini, parla di almeno cinque feriti nella deflagrazione. Si tratterebbe di uomini della sicurezza. In base ad alcune testimonianze, infatti, la donne kamikaze si sarebbe fatta esplodere davanti a una pattuglia della polizia. Gli agenti di polizia hanno isolato la zona dell'attentato.