Turchia avanza in Siria, uccisi 14 civili. L'Onu: «Rischio 400.000 sfollati per l'attacco»

Turchia

Nel quinto giorno dell'offensiva nel nord-est della, ma una fonte curda fa sapere che i combattimenti sono ancora in corso. Le Ong fanno sapere della morte di 14 civili: 5 di loro erano su un'auto su cui hanno sparato milizie filoturche. Timori per la sorte di 10mila sfollati siriani, tra cui familiari di jihadisti, ammassati in un campo ed esposti all'avanzata militare turca. Il papa lancia un appello al dialogo, perché si trovino soluzioni efficaci.