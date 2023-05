Twitter, Elon Musk annuncia: «A breve nuovo amministratore delegato donna». Ecco i possibili nomi

Il prossimo amministratore delegato di Twitter sarà una donna. Lo ha annunciato Elon Musk senza precisare il nome, ma solo che entrerà in carica a giugno. «Sono entusiasta di annunciare che ho trovato un nuovo Ceo per Twitter. Lei inizierà tra 6 settimane», ha scritto sul sociale media il miliardario.

Lo scorso dicembre Musk aveva lanciato sulla piattaforma un sondaggio per chiedere agli utenti se fosse il caso che si dimettesse da amministratore delegato.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023