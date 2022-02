Ucraina, l'alfabeto della crisi: A come armi, T come tavolo; le parole di un conflitto in cui tutti possono perdere

È la prima crisi internazionale dal 2005 senza la A di Angela Merkel ed è l’ennesima nella quale la U di Ursula von der Leyen o di Unione europea non è pervenuta. È la prima crisi in Europa che rischia di precipitare in un conflitto armato su larga scala, come non si vedeva dal 1945. Ecco il vocabolario per orientarsi in uno scontro che è alle porte di casa. E non solo perché quella ucraina è di gran lunga la prima comunità straniera a Napoli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati