Ucraina diretta, Zelensky chiede colloquio con Putin (che rifiuta): «Serve riunione urgente consiglio sicurezza dell'Onu»

Ucraina-Russia, resta altissima la tensione al confine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando in un discorso alla Nazione, ha rivelato di aver chiesto, senza successo, un colloquio telefonico a Vladimir Putin. «Ho preso l'iniziativa oggi di un colloquio telefonico con il Presidente della Federazione Russa. Risultato: silenzio». Nel suo messaggio alla Nazione, durato 11 minuti, Zelensky ha aggiunto che «la Russia ha approvato un'offesiva contro l'Ucraina».

APPROFONDIMENTI LA CRISI INTERNAZIONALE Iniziato l'attacco russo all'Ucraina, forti esplosioni a Kiev... L’ANALISI Putin si prepara al conflitto in nome della nostalgia, un tratto... L'APPELLO Ucraina, l'Ambasciata italiana ai connazionali a Kiev:...

Ucraina chiede riunione consiglio sicurezza dell'Onu

Poco prima, attraverso un tweet del ministro degli esteri Dmytro Kuleba, l'Ucraina «ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu» dopo che le repubbliche separatiste dell' Ucraina orientale hanno chiesto a Vladimir Putin «assistenza militare». Kuleba ha sottolineato che la richiesta a Mosca rappresenta una «ulteriore escalation della situazione di sicurezza».

Gli Usa: guerra scelta da Putin una carneficina

La Russia è posizionata per agire in Ucraina, e questo potrebbe «risultare una catastrofe umanitaria. Un'invasione potrebbe infatti causare la morte di migliaia di persone». Lo afferma il vice segretario di stato americano, Wendy Sherman, in un'intervista a Cnn. Vladimir Putin «ha chiuso la porta alla diplomazia», aggiunge Sherman. «La 'guerra scelta' da Putin potrebbe essere una carneficina».

Separatisti: attacco Kiev su Luhansk

Le forze ucraine «stanno tentando di sfondare le linee difensive della Repubblica di Luhansk»: lo riferiscono i media vicini ai separatisti filorussi del Donbass che parlano di «violenti combattimenti».