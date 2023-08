Guerra Ucraina, Zelensky: «La Grecia addestrerà i nostri piloti». Dagli Stati Uniti 96 elicotteri Apache alla Polonia

Guerra in Ucraina diretta oggi 21 agosto: a un anno e mezzo dall'avvio dell'aggressione della Russia, il premier Zelensky è in tour in Europa per ottenere armamenti e consenso. La tappa in Olanda e i colloqui con il governo danese e quello svedese hanno fruttato, dopo il via libera dagli Stati Uniti in ambito Nato, 61 caccia F-16 Falcon (falcone), che potrebbero entrare in servizio nei primi mesi dell'anno prossimo, e la promessa di ricevere anche un numero più ridotto ma di ben più avanzati Saab Jas 39 Gripen (grifone). Tra logistica e addestramento dei piloti serviranno però almeno sei mesi per vedere i jet con le nuove coccarde ucraine decollare: che cosa può accadere nel frattempo? E che cosa farà la Russia per fronteggiare il prossimo "peso" degli avversari nei cieli del conflitto?

Forse dietro al dono di questi caccia (che Olanda e Danimarca stavano comunque cedendo o dismettendo) c'è in realtà il tentativo di fare pressione su Mosca per accelerare l'apertura delle trattative di pace.

Danimarca e Olanda, che complessivamente hanno avuto il linea circa trecento F-16 li hanno via via dismessi o ceduti e ne hanno ancora in servizio un centinaio che prima della scoppio della guerra era destinati a uscire dalle loro forze armate. Il caccia americano ha mezzo secolo di servizio, ma per l'aeronautica militare ucraina rappresenta comunque una manna vitale.

Il velivolo svedese è invece entrato in servizio nel 1996 ed è considerato un aereo di quarta generazione e mezza con un avionica e un armamento all'avanguardia in grado di fronteggiare i migliori modelli della Russia: non il Su-57 (di cui tuttavia Mosca ha per ora solo una manciata di esemplari), ma almeno il Su-35 di pari generazione.

C'è poi il problema del lungo periodo di addestramento dei piloti ucraini che comunque da oltre vent'anni si rapportono ai colleghi americani che li giudicano con voti assai alti.

Zelesnky oggi sarà ad Atene per incontrare i leader dei paesi balcanici.