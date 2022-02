Ucraina, la nuova cortina di ferro in un Paese diviso in due: ecco gli scenari

Cominciamo col dire che “morire per Kiev” e che si accenda in Ucraina la miccia della terza guerra mondiale è uno scenario fantascientifico. Non lo è, però, la prospettiva di oltre dieci anni di guerriglia indipendentista in un’Ucraina occupata per metà dai russi, spaccata in due come la Germania durante la Guerra Fredda, con i patrioti armati dagli occidentali, incidenti lungo le linee di confine e un viavai di spie tra Est e Ovest alla John...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati