Ufo filmato dai caccia americani? La Marina: «Fenomeni aerei non identificati»

ufo

Giovedì 19 Settembre 2019, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2019 20:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. È la risposta delladel 2015 e resi pubblici nel 2017 che mostra degli. Risposta che, in questo caso, diventa una conferma della veridicità dei video, definita dall'espressione(UAP) che Joseph Gradisher, portavoce del vice comandante delle operazioni navali, ha dato parlando con 'Time', 'Washington Post' e 'Cnn'.Insomma, anche se non riconosciuti come Ufo - unidentified flying object (UFO) - l'avere ottenuto una forma di ufficialità con la definizione di 'fenomeni aerei non identificati' apre la porta alle interpretazioni. Sono tre i filmati rilasciati tra 2017 e 2018, tra cui quello realizzato nel 2015 da un McDonnell Douglas F/A-18E Super Hornet e diffuso poi dall'organizzazione 'To The Stars Academy of Arts and Science', specializzata in scienza e tecnologia.