Uomini-rana di Hamas infiltrati in Israele: 4 di loro uccisi, si cercano gli altri. Chi sono i reparti speciali dei miliziani

Una dozzina di uomini-rana di Hamas hanno cercato di infiltarsi via mare lungo la costa di Zikim, nel sud di Israele. A riferirlo è l'emittente israeliana "Channel 13", secondo cui si tratterebbe della maggiore infiltrazione di Hamas nello Stato di Israele «dopo le stragi del 7 ottobre nei kibbutz di frontiera».

Chi sono gli uomini rana

Il termine "uomo-rana" viene usato in ambito militare per indicare pattuglie di sommozzatori o subacquei incaricati di missioni speciali in ambienti acquatici. Grazie ad un sistema di erogazione d'ossigeno, infatti, questi uomini sono in grado di restare sott'acqua per periodi anche molto lunghi permettendo quindi assalti via mare (o altri corsi d'acqua) inaspettati e in grado di sfuggire a molti sistemi di sorveglianza attivi per via terrestre o aerea, cogliendo quindi di sorpresa il nemico.

Nell'attuale incursione, l'emittente Channel 13 riferisce che lo stato di allerta sarebbe maggiore nella città israeliana di Ashkelon.