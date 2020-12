Usa e Covid: perché Biden e Trump non hanno ancora fatto il vaccino?

Né Biden né Trump.

L’America è in ginocchio, il vaccino è già in distribuzione, ma nessuno dei due uomini più potenti della Terra lo ha ancora fatto.

Perché?

Se lo chiede Cnn, se lo chiedono un po’ tutti gli americani.

La ragione ufficiale è molto semplice: i Centri per il Controllo e la Diffusione delle Malattie, ovvero l’agenzia federale preposta alla tutela della sanità pubblica, hanno scelto di dare massima priorità agli operatori del settore ospedaliero e agli anziani delle case di riposo.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Vaccino Pfizer, reazione anafilattica per una donna in Alaska: non... COVID-19 Vaccino Moderna, il Wall Street Journal: «Blocca anche la... LA POLITICA Vaccino Covid, il siero c'è, la strategia meno: Conte tra...

Una mossa che tecnicamente esclude i due vertici della politica a stelle e strisce da questa prima ondata di vaccinazioni. Eppure, al di là della forma, resta plateale il ruolo di entrambi nel garantire la sicurezza di 350 milioni di cittadini. Senza contare che tutti e due sono sopra la soglia dei settant’anni e vengono dunque considerati soggetti potenzialmente a rischio.

Trump ha già “dato”, è vero. Positivo al Covid un paio di mesi fa, infatti, il presidente tuttora in carica ha ricevuto al tempo un trattamento iper aggressivo e pare che gli scienziati suggeriscano un periodo di almeno 90 giorni di tregua per il suo organismo. Probabile e saggio, insomma, che l’iniezione per lui arrivi un po’ più in là, tra qualche settimana ancora.

Altro discorso per Biden, mai contagiato, attorno al quale aleggiano maggiori perplessità, per fugare le quali il presidente eletto potrebbe sottoporsi al vaccino entro Natale.

Per Anthony Fauci, il super virologo alle prese con la pandemia, non c’è alcun dubbio:

«Entrambi dovrebbero farlo al più presto».

Il messaggio neanche troppo velato è che si tratti sì di salvaguardare la salute dell’uno e dell’altro. Ma, addirittura ancor più importante, di lanciare un messaggio chiaro alla nazione, quasi nelle vesti di testimonial dell’unica arma che si ha a disposizione per vincere questa guerra.

Ultimo aggiornamento: 11:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA