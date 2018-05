Usa, disoccupazione sotto il 4%: non accadeva dal 2000 e Trump gongola

Venerdì 4 Maggio 2018, 16:59 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 16:59

NEW YORK - 164mila posti di lavoro in più soltanto nel mese di aprile. Una cifra mostruosa, persino per l’economia a stelle e strisce.Una cifra che, paradossalmente, viaggia persino al di sotto di quelle che erano le aspettative degli analisti. Così com’è leggermente più basso il dato relativo alla crescita dei salari che fanno comunque registrare un incoraggiante +2,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Il documento pubblicato dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti parla chiaro: era dal 2000 che l’occupazione americana non viaggiava a ritmi del genere.Continua dunque la striscia positiva record che dura oramai da 9 anni. E si comincia a fare una certa fatica ad attribuirne, quasi ad oltranza, il merito a Barack Obama.Uno studio più attento del report, infatti, evidenzia numeri in ripresa anche nel settore manifatturiero e nell’industria collegata alle attività minerarie. Rispettivamente 24mila nuovi impieghi nelle fabbriche ed 8mila nelle miniere. Miniere le cui statistiche volano a +86mila se paragonate a quelle dell’ottobre 2016, e cioè al periodo immediatamente precedente all’inizio dell’era Trump.Il tycoon, neanche a dirlo, gongola e si affida come sempre a Twitter per accendere i riflettori su un altro aspetto della sua vittoria: «Grazie al Lavoro che negli Usa sta andando così bene, gli americani che ricevono il sussidio di disoccupazione sono ai minimi dal 1973. Grandioso!».L’America va, insomma. La cura Trump sembra funzionare, eccome.