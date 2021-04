Usa, migranti al confine col Messico: per Biden è «crisi», per la Casa Bianca...no

È «crisi». Anzi no.

È così che Joe Biden definisce la situazione dei migranti al confine col Messico.

Ma il suo stesso staff non ci sta, e allora lo smentisce.

Le parole hanno un peso e il team della Casa Bianca vuole essere “esteticamente” più prudente, in modo da non prestare il fianco ai repubblicani e in particolare ai filo-trumpiani che da tempo hanno elevato la lotta all’immigrazione a loro cavallo di battaglia.

