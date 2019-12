Usa, ​Trump e impeachment, ora è ufficiale: abuso di potere e ostruzione del Congresso

Abuso di potere e ostruzione del Congresso.

Ora è ufficiale: Trump è il quarto presidente della storia degli Stati Uniti a fronteggiare l’impeachment.

I capi d’imputazione sono stati svelati dai democratici della Camera che, terminate le audizioni, sottoporranno il caso all’attenzione della commissione Giustizia prima e al giudizio di tutti i deputati poi.

La maggioranza dell’aula è contro il presidente ed è dunque facile prevedere che il primo round vada all’opposizione.

Al Senato sarà un’altra partita, con i repubblicani a farla da padrone e con i due terzi oggettivamente inarrivabili.

A livello estetico-elettorale, però, il colpo produce degli effetti evidenti e devastanti sin da sùbito.

Trump si difende per bocca del responsabile della sua campagna elettorale Brad Parscale:

«I democratici stanno montando questa messa in scena perché non hanno un solo candidato credibile per il 2020», ha sbottato a margine della seduta di stamattina. «E loro sono i primi a saperlo», ha aggiunto stizzito.

Tuttavia, il j’accuse resta gravissimo e la strada per The Donald si fa in salita.

Il concetto espresso da Jerry Nadler, il presidente della commissione Giustizia della Camera, qui negli Stati Uniti è sacro:

«Trump ha anteposto il suo interesse personale rispetto a quello nazionale», addirittura «minandone la sicurezza».

Secondo i dem, le prove che ruotano attorno all’Ucrainagate sono schiaccianti.

Secondo i repubblicani, sarà battaglia.

Un caos che, come sempre, Trump proverà ad abbracciare, a fare suo, persino a cavalcare.

