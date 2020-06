Usa, uccide l'uomo che l'ha violentata e l'ha venduta: catena di solidarietà per pagare la cauzione di 400mila dollari

Ultimo aggiornamento: 18:44

Dopo due anni in carcereè stata scarcerata. Per la 19enne del Milwaukee che rischia l’ergastolo per aver ucciso l’uomo che l’aveva più volte violentata, vendendola anche ad altri uomini, è scattata una mega campagna di solidarietà: sono stati raccolti 400mila dollari per consentirle di lasciare su cauzione il carcere in attesa della condanna definitiva.La strada di Chrystul incrociò quella di Randall Volar III, 34 anni, quando aveva 16 anni. Aveva messo un annuncio per un lavoretto che le consentisse di pagarsi il materiale scolastico e al suo appello aveva risposto quell’uomo che si era rivelato in seguito per quello che era: un predatore seriale. Dopo averle fatto regali costosi e averle dato soldi, ha avviato la ragazza sulla strada della prostituzione: oltre a essere violentata da Volar, Chrystul veniva venduta ad altri uomini.Nel febbraio 2018 Volar è stato arrestato con l'accusa di aver adescato minorenni online e di aggressione sessuale di secondo grado su un minore. Prove fotografiche e video trovati in casa sua indicavano che Chrystul era tra le sue vittime. Volar fu inspiegabilmente rilasciato dal carcere il giorno dopo l'arresto, senza alcuna cauzione, ed è rimasto a piede libero fino alla sua morte.La notte del 5 giugno 2018, Chrystul ha sparato due volte alla testa di Volar nella sua casa di Kenosha, prima di dare fuoco al cadavere e fuggire dalla scena con la sua Bmw. Chrystul ha sostenuto di non essere andata a casa dell’uomo con l'intenzione di assassinarlo, ma di averlo ucciso per autodifesa dopo essere stata drogata: «Quando gli ho detto che non volevo fare sesso lui mi ha immobilizzata. Non sono andata lì per ucciderlo». Dopo l’omicidio la ragazza è stata arrestata: su di lei pendono cinque capi di imputazione, tra cui omicidio di primo grado. Al momento i giudici hanno sempre respinto l’ipotesi della legittima difesa nel suo caso, ma hanno abbassato la cauzione da un milione a 400mila dollari.La storia di Chrystul ha acceso un importante dibattito sui temi della legittima difesa e c’è stata un’enorme mobilitazione per farla rilasciare: le ultime donazioni, sulla spinta del movimento Black Lives Matter, le hanno permesso di lasciare il carcere. «Spesso chi sopravvive a una violenza, in particolare le donne di colore, vengono punite per essersi difese- ha detto Sharlyn Grac, direttore del Chicago Community Bond Fund - C’è la necessità che il sistema giudiziario penale smetta di perseguire i sopravvissuti alle aggressioni sessuali».