Variante Delta, in India responsabile dell'80% dei casi: i risultati di uno studio

In India la variante Delta è responsabile di oltre l'80% dei nuovi casi di Covid-19: lo ha detto N K Arora, responsabile dell'Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium (INSACOG). Proprio in India il ceppo con eccezionale capacità di diffusione, con una trasmissibilità superiore del 40-60% rispetto alla mutazione Alfa (britannica), era stato rilevato per la prima volta.

Sono una sessantina invece i casi della variante Delta Plus, (AY.1 e AY.2), identificati sinora dall'INSACOG in undici stati indiani, e tuttora sotto studio per quanto riguarda le caratteristiche di trasmissibilità, virulenza, e la capacità di resistenza al vaccino.

Arora ha sottolineato che, se insorgessero nuove varianti, i contagi, che nelle ultime settimane sono stati in media sotto i 40 mila ogni 24 ore, potrebbero risalire rapidamente. Il direttore ha aggiunto che l'Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium è un gruppo di 28 laboratori indiani costituito nel dicembre del 2020 per studiare le caratteristiche del virus e incrociare i risultati del sequenziamento genomico con quelli clinici ed epidemiologici.

