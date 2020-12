Variante del virus, primi 4 casi accertati in Spagna (a Madrid) e 3 sospetti: tutti avevano viaggiato in Gran Bretagna

La nuova variante inglese del virus è arrivata in Spagna, a Madrid, dove sono stati confermati i primi quattro casi di contagio. Lo rende noto la Efe. Tutti avevano viaggiato in Gran Bretagna. Sotto esame altri tre casi sospetti.

Covid, Spallanzani: «Non ha variante inglese l'italiano atterrato a Roma da Regno Unito il 20 dicembre»

APPROFONDIMENTI REGNO UNITO Variante Covid, individuato in Inghilterra il "paziente... IL REPORT Variante del virus, in Danimarca scoperti 33 casi diagnosticati tra... IL BOLLETTINO Covid, Spallanzani: «Non ha variante inglese l'italiano...

Variante del virus, in Danimarca scoperti 33 casi diagnosticati tra il 14 novembre e il 14 dicembre

Un primo caso di variante è stato registrato anche in Francia. La presenza del ceppo è stata confermata a Tours, in un cittadino francese residente nel Regno Unito. L'uomo - hanno reso noto le autorità sanitarie - è asintomatico ed è stato messo in isolamento nella sua abitazione.

Variante Covid, individuato in Inghilterra il "paziente zero". «Ma il virus potrebbe essere arrivato da altrove»

Covid, l'affondo di Guariniello: «Chi non si vaccina può essere licenziato»

Variante inglese Covid, la curva del contagio uguale a quella veneta: «Potrebbe essere arrivata già da inizio novembre»

Ultimo aggiornamento: 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA